UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Трамп висловився щодо свого наступника

15:05 18.05.2026 Пн
2 хв
Президент США заговорив про майбутнього лідера
aimg Ірина Глухова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп висловився щодо свого можливого наступника, заявивши, що "він буде дуже важливим".

Під час розмови з журналістом Трампа запитали, хто, на його думку, міг би найкраще продовжити його спадщину укладання угод. Серед можливих кандидатів згадували його сина Дональда Трампа-молодшого, державного секретаря США Марко Рубіо та віцепрезидента Джей Ді Венса.

Як зазначає видання, у момент цього запитання Венс непомітно зайшов у задню частину кімнати та почув відповідь президента.

Коментуючи можливого наступника, Трамп наголосив на важливості правильного вибору.

"Хто б не отримав цю [посаду], він буде дуже важливим", - сказав президент.

Водночас він застеріг, що помилка у виборі майбутнього лідера може мати серйозні наслідки.

"А якщо ви отримаєте не ту людину: катастрофа", - додав Трамп.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп не виключав, що його наступником на посаді президента США може стати чинний віцепрезидент Джей Ді Венс.

За словами американського лідера, після завершення нинішнього терміну він хотів би передати владу "сильному республіканцю".

А нещодавно представник Білого дому Себастьян Горка повідомив, що Трамп залишив інструкції для віцепрезидента Джей Ді Венса на випадок, якщо з ним щось станеться і Венс стане його наступником.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо також не відкинув, що саме Джей Ді Венс може стати кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах 2028 року.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампМарко РубіоДжей Ді Венс