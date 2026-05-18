Трамп высказался относительно своего преемника

Во время разговора с журналистом Трампа спросили, кто, по его мнению, мог бы лучше всего продолжить его наследие заключения сделок. Среди возможных кандидатов упоминали его сына Дональда Трампа-младшего, государственного секретаря США Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.

Как отмечает издание, в момент этого вопроса Вэнс незаметно зашел в заднюю часть комнаты и услышал ответ президента.

Комментируя возможного преемника, Трамп отметил важность правильного выбора.

"Кто бы ни получил эту [должность], он будет очень важным", - сказал президент.

В то же время он предостерег, что ошибка в выборе будущего лидера может иметь серьезные последствия.

"А если вы получите не того человека: катастрофа", - добавил Трамп.