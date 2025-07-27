ua en ru
Нд, 27 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Рубіо назвав потенційного наступника Трампа

Неділя 27 липня 2025 06:28
UA EN RU
Рубіо назвав потенційного наступника Трампа Фото: Рубіо назвав потенційним наступником Трампа Джей Ді Венса (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Державний секретар США Марко Рубіо не відкинув, що кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах у 2028 році може стати нинішній віцепрезидент Джей Ді Венс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Що ж, я думаю, Джей Ді Венс був би чудовим кандидатом. Якщо він вирішить, що хоче цього", - сказав Рубіо.

Держсекретар США вважає, що Венс чудово впорається з роллю віцепрезидента. За словами Рубіо, вони є близькими друзями.

"Я сподіваюся, що він дійсно має намір це зробити", - додав він.

Чутки про потенційного наступника Трампа

Раніше президент США Дональд Трамп поставив крапку в чутках про третій термін. Він заявив, що зосереджений на нинішній каденції і балотуватися в майбутньому на президентських виборах не планує.

За словами Трампа, він хоче передати естафету після завершення нинішнього терміну "сильному республіканцю".

На тлі цього з'явилися чутки про його потенційного наступника. Видання Semafor повідомляло, що адміністрація Трампа вже розглядає можливих кандидатів.

Серед основних були названі віцепрезидент Джей Ді Венс і державний секретар Марко Рубіо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Марко Рубіо Джей Ді Венс Дональд Трамп Вибори в США
Новини
Українські війська просунулися в Сумській області: оновлені карти ISW
Українські війська просунулися в Сумській області: оновлені карти ISW
Аналітика
Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті
Юлія Акимова, Дмитро Левицький Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті