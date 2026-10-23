Трамп висловив сподівання, що війна в Україні близька до завершення

За словами Трампа, він сподівається, що США близькі до того, щоб покласти край катастрофі, що сталася.

"Я сподіваюся, що ми близькі до того, щоб покласти край катастрофі між Росією та Україною. Я сподіваюся, що ми покладемо цьому кінець", - сказав він на передвиборному мітингу.