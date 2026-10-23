Трамп висловив сподівання, що війна в Україні близька до завершення

Президент США Дональд Трамп заявив, що російсько-українська війна близька до завершення. Він висловив сподівання, що США таки закінчать її.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Magno News.
За словами Трампа, він сподівається, що США близькі до того, щоб покласти край катастрофі, що сталася.
"Я сподіваюся, що ми близькі до того, щоб покласти край катастрофі між Росією та Україною. Я сподіваюся, що ми покладемо цьому кінець", - сказав він на передвиборному мітингу.
Нагадаємо, що 20 жовтня у Норвегії відбулися переговори представників України та Європи зі спецпредставниками Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером щодо питання завершення російсько-української війни.
Вже наступного дня Віткофф вирушить до Пітера на зустріч із диктатором РФ Володимиром Путіним, якому привіз документи з пропозиціями про підходи до завершення війни. Після цього помічник Путіна Юрій Ушаков сказав, що кінець війни наближається.
Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський уже анонсував, що у першій половині листопада планується тристороння зустріч України, США та Росії. У Кремлі також цю інформацію підтвердили та уточнили, що переговори будуть в Абу-Дабі.
При цьому, за словами джерела РБК-Україна,Київ вважає малоймовірним досягнення про енергетичне перемир'я за підсумками цих зустрічей. При цьому українська сторона називає успіхів поновлення переговорів та можливе узгодження заходів щодо деескалації.