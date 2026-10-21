Перемир'я малоймовірне, але переговори можуть поновитися після зустрічей з Віткоффом, - джерело

"Успішним результатом переговорів Віткоффа з Путіним ми вважатимемо розморожування переговорного треку на рівні делегацій. Далі, ідеально, це щоб було отримано політичну згоду на якісь деескалаційні методи. Росіяни погано реагують на слово "перемир'я", вони вважають, що зараз у них перевага", - сказало джерело.

Саме тому, на думку росіян, зараз немає сенсу давати нам паузу.

"Для цього потрібні базові заходи щодо відновлення довіри, тому що тотальна недовіра між усіма, і в результаті є можливими навіть прості, базові речі", - додає джерело.

Тобто навіть така проста, здавалось би, річ як просто контакт на рівні технічних делегацій, який раніше можна було організувати за 48 годин – навіть це вже стало якоюсь подією, предметом, який їм треба обговорювати на Раді безпеки.

"Тому головна ідея - давайте всі заспокоймося, спробуємо перейти в керований процес досягнення миру шляхом переговорів", - пояснює джерело далі.

Крім того, додав співрозмовник, до виборів до Конгресу США 3 листопада на політичному напрямі максимальним досягненням буде реактивація переговорного треку. При цьому в гуманітарній сфері, зазначив співрозмовник, хороші новини можуть з'явитися раніше, зокрема щодо ситуації в окупованих Олешках.

Які подальші кроки після візиту Віткоффа

Після переговорів з Путіним Віткофф, на думку співрозмовника, зідзвониться з українською стороною. Далі українські переговорники зателефонують із європейськими радниками з безпеки, передадуть їм останню інформацію.

"Якщо вийде зараз домовитися, зробити можливою нову зустріч на рівні делегацій в умовному Абу-Дабі, ми хочемо, щоб там усі були присутні, не тільки ми, американці та росіяни, а й європейці, які беруть активну участь у всіх останніх контактах", - пояснює джерело.

Нагадаємо, спецпосланець Трампа Стів Віткофф 21 жовтня прибув до Санкт-Петербурга. За повідомленнями російських медіа, американський літак зранку приземлився в аеропорту Пулково, де гостя зустрів спецпредставник Путіна Кирило Дмітрієв. Згодом обидва вирушили до Костянтинівського палацу, де мають відбутися переговори. У США приїзд поки не коментували.

Головна тема розмови Віткоффа та Путіна - війна проти України.

Напередодні в Осло Володимир Зеленський зустрівся з переговірниками Трампа.

За словами президента Фінляндії Александра Стубба, який брав участь у зустрічі, сторони напрацювали елементи мирного врегулювання, які планують представити в Петербурзі.