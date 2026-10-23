Трамп выразил надежду, что война в Украине близка к завершению

Президент США Дональд Трамп заявил, что российско-украинская война близка к завершению. Он выразил надежду, что США все таки закончат ее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Magno News.
По словам Трампа, он надеется, что США близки к тому, чтобы положить конец произошедшей катастрофе.
"Я надеюсь, что мы близки к тому, чтобы положить конец катастрофе между Россией и Украиной. Я надеюсь, что мы положим этому конец", - сказал он на предвыборном митинге.
Напомним, что 20 октября в Норвегии состоялись переговоры представителей Украины и Европы со спецпредставителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером по вопросу завершения российско-украинской войны.
Уже на следующий день Уиткофф отправится в Питер на встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным ч которому привез документы с предложениями о подходах к завершению войны. После этого помощник Путина Юрий Ушаков сказал, что конец войны приближаться.
Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский уже анонсировал, что в первой половине ноября планируется трехсторонняя встреча Украины, США и России. В Кремле тоже эту информацию подтвердили и уточнили, что переговоры будут в Абу-Даби.
При этом по словам источника РБК-Украина, Киев считает маловероятным достижение об энергетическом перемирии по итогу этих встреч. При этом украинская сторона называет успехов возобновление переговоров и возможное согласование мер по деэскалации.