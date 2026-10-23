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Трамп выразил надежду, что война в Украине близка к завершению

23:31 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что российско-украинская война близка к завершению. Он выразил надежду, что США все таки закончат ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Magno News.

По словам Трампа, он надеется, что США близки к тому, чтобы положить конец произошедшей катастрофе.

"Я надеюсь, что мы близки к тому, чтобы положить конец катастрофе между Россией и Украиной. Я надеюсь, что мы положим этому конец", - сказал он на предвыборном митинге.

Возобновление мирных переговоров

Напомним, что 20 октября в Норвегии состоялись переговоры представителей Украины и Европы со спецпредставителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером по вопросу завершения российско-украинской войны.

Уже на следующий день Уиткофф отправится в Питер на встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным ч которому привез документы с предложениями о подходах к завершению войны. После этого помощник Путина Юрий Ушаков сказал, что конец войны приближаться.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский уже анонсировал, что в первой половине ноября планируется трехсторонняя встреча Украины, США и России. В Кремле тоже эту информацию подтвердили и уточнили, что переговоры будут в Абу-Даби.

При этом по словам источника РБК-Украина, Киев считает маловероятным достижение об энергетическом перемирии по итогу этих встреч. При этом украинская сторона называет успехов возобновление переговоров и возможное согласование мер по деэскалации.

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