Трамп выразил надежду, что война в Украине близка к завершению

По словам Трампа, он надеется, что США близки к тому, чтобы положить конец произошедшей катастрофе.

"Я надеюсь, что мы близки к тому, чтобы положить конец катастрофе между Россией и Украиной. Я надеюсь, что мы положим этому конец", - сказал он на предвыборном митинге.