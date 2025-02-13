Трамп не вірить у звільнення окупованих Росією територій

Заяви Трампа про війну в Україні

Нагадаємо, 12 лютого президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі назвав малоймовірним і непрактичним членство України в НАТО.

Крім того, Трамп провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Лідери обговорили плани контактів на Мюнхенській безпековій конференції.

Також Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, під час яких обговорювалася, зокрема, війна в Україні.

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