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Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

Трамп не верит в освобождение оккупированных Россией территорий

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года. Он не верит в возвращение Киевом контроля над захваченными Россией территориями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы государства в Овальном кабинете.

"Возвращение Украины к границам 2014 года маловероятно. Украина вряд ли вернет обратно захваченные Россией территории", - сказал глава Белого дома.

В то же время Трамп несколько раз повторил, что часть оккупированных Россией территорий, по его мнению, вернется под контроль Украины.

Кроме того, Трамп не исключил, что в ближайшем будущем посетит Украину.

Заявления Трампа о войне в Украине

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме назвал маловероятным и непрактичным членство Украины в НАТО.

Кроме того, Трамп провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили планы контактов на Мюнхенской конференции по безопасности.

Также Трамп провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждалась, в частности, война в Украине.

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Дональд Трамп