Трамп не верит в освобождение оккупированных Россией территорий

Заявления Трампа о войне в Украине

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме назвал маловероятным и непрактичным членство Украины в НАТО.

Кроме того, Трамп провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили планы контактов на Мюнхенской конференции по безопасности.

Также Трамп провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждалась, в частности, война в Украине.

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