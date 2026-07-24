Трамп вірить, що РФ і Китай не продають зброю Ірану

Російський диктатор Володимир Путін та глава Китайської народної республіки Сі Цзіньпін завірили очільника США у своїй непричетності до озброєння Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа у Truth Social та Х.
На нещодавній зустрічі в Пекіні Сі Цзіньпін сказав Трампу, що він за жодних обставин не надаватиме і не продаватиме зброю Ірану. Ця заява стосувалася китайських компаній, каже президент США
"Враховуючи наші стосунки, я вірю йому на слово, і, крім того, роблю йому велику послугу", - заявив Трамп.
Так само він довіряє Путіну у цьому питанні.
"Попри жахливу війну, що триває в Україні (стосунки залишаються, як і з президентом Зеленським), Путін сказав мені, що він не продаватиме зброю Ірану", - впевнений глава США.
За словами Трампа, диктатор нібито розуміє, що США продають зброю не Україні, а країнам НАТО.
"Вони платять повну ціну, і як ця зброя розподіляється, я не маю уявлення", - зазначив він.
І додав, що впевнений у тому, що Росія та Китай не беруть участі в озброєнні Ірану.
"Якби вони це зробили, це було б дуже погано для них - точно не в їхніх інтересах", - каже Трамп.
Нагадаємо, що Трамп зробив офіційну заяву про те, як відшкодовуватиметься збиток, завданий торговим судам внаслідок ударів Ірану.
Трамп заявив, що розглядає можливість поновлення масштабної військової операції проти Ірану.