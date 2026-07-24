Трамп верит, что РФ и Китай не продают оружие Ирану

Российский диктатор Владимир Путин и глава Китайской народной республики Си Цзиньпин заверили главу США в своей непричастности к вооружению Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в Truth Social и Х.
На недавней встрече в Пекине Си Цзиньпин сказал Трампу, что он ни при каких обстоятельствах не будет предоставлять и не продавать оружие Ирану. Это заявление касалось китайских компаний, говорит президент США.
"Учитывая наши отношения, я верю ему на слово, и, кроме того, оказываю ему большую услугу", - заявил Трамп.
Также он доверяет Путину в этом вопросе.
"Несмотря на ужасную войну, которая продолжается в Украине (отношения остаются, как и с президентом Зеленским), Путин сказал мне, что он не будет продавать оружие Ирану", - уверен глава США.
По словам Трампа, диктатор вроде бы понимает, что США продают оружие не Украине, а странам НАТО.
"Они платят полную цену, и как это оружие распределяется, у меня нет представления", - отметил он.
И добавил, что уверен в том, что Россия и Китай не участвуют в вооружении Ирана.
"Если бы они это сделали, это было бы очень плохо для них - точно не в их интересах", – говорит Трамп.
Напомним, что Трамп сделал официальное заявление о том, как будет возмещаться ущерб, причиненный торговым судам в результате ударов Ирана.
Трамп заявил, что рассматривает возможность возобновления масштабной военной операции против Ирана.