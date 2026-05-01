Трамп вирішив скасувати мита на шотландський віскі після візиту короля Британії

Президент США Дональд Трамп заявив, що скасував деякі мита на віскі після візиту короля Британії Чарльза III, що є великою торговою поступкою для Лондона.
"Я скасую тарифи та обмеження на віскі, пов'язані з можливістю Шотландії співпрацювати зі Співдружністю Кентуккі у виробництві віскі та бурбона - двох дуже важливих галузей промисловості в Шотландії та Кентуккі", - написав Трамп у соцмережах.
Хоча подробиці поки що невідомі, пізніше президент під час спілкування з журналістами заявив, що вже зняв "усі обмеження, щоб Шотландія і Кентуккі могли знову розпочати співпрацю". Трамп наголосив, що зробив це "на честь короля і королеви, які щойно виїхали".
У Букінгемському палаці вже відреагували і повідомили, що король Чарльз III був проінформований про "теплий жест президента Трампа і висловлює йому подяку за рішення", що суттєво вплине на "британську індустрію віскі та засоби до існування, які вона забезпечує". Пояснимо, що Шотландія є частиною Сполученого королівства.
"Його величність підніме келих за уважність і щедру гостинність президента, коли той покине США після вельми приємного державного візиту, який їхні величності провели разом у цей особливий ювілейний рік", - додали в Букінгемському палаці.
Як пише Bloomberg, мита на шотландський віскі стали одним із головних спірних моментів між США і Британією.
Раніше Велика Британія стверджувала, що скасування мит піде на користь американській індустрії бурбона, оскільки вона експортує використані бочки виробникам шотландського віскі. Причому саме на цей торговий обмін послався у себе в соцмережах.
Цей крок є перемогою для Лондона, оскільки він прагне підтвердити "особливі стосунки" в момент, коли зв'язки між США та Британією впали до одного з найнижчих рівнів за останні десятиліття.
Згідно з даними Асоціації виробників шотландського віскі, 2025 року Шотландія відправила до США шотландського віскі майже на 1 млрд доларів, що є її найціннішим експортним ринком.
Нагадаємо, що король Британії Чарльз III разом із королевою Камілою прибули 27 квітня до США з офіційним візитом. Це був перший з 2007 року візит британського монарха до Сполучених Штатів, а мета полягала у зміцненні двосторонніх відносин між державами.
