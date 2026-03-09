UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Трамп виправдав зростання цін на нафту після ескалації з Іраном

03:45 09.03.2026 Пн
2 хв
Поки весь світ не може отямитися, глава Білого дому вже придумав виправдання
aimg Никончук Анастасія
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США Дональд Трамп заявив, що тимчасове зростання цін на нафту через ескалацію конфлікту з Іраном є виправданим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію президента США в мережі Truth Social.

Читайте також: Нафта перевищила 100 доларів через війну в Ірані

На думку глави Білого дому, після ліквідації ядерної загрози з боку Тегерана котирування енергоресурсів швидко повернуться до колишнього рівня.

"Короткострокові ціни на нафту, які швидко впадуть, коли буде знищено іранську ядерну загрозу, - це дуже невелика ціна за безпеку і мир для США і всього світу", - зазначив Трамп, додавши у відповідь на критику: "Тільки дурні думають інакше".

Різкий стрибок котирувань

За даними російської служби BBC News, після вихідних ціна на нафту перевищила 100 доларів за барель.

Brent подорожчала на 18% до 108,68 доларів, а американська WTI зросла майже на 20% до 108 доларів за барель.

Це найрізкіше зростання з лютого 2022 року, коли вартість нафти також перевищила позначку в 100 доларів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Причини подорожчання

Подорожчання нафти пов'язане зі скороченням видобутку в основних виробників на Близькому Сході та фактичною блокадою Ормузької протоки, одного з ключових маршрутів постачання нафти і газу.

Ескалація американо-ізраїльського конфлікту з Іраном посилила побоювання інвесторів щодо можливих тривалих перебоїв поставок, що і стало причиною різкого стрибка котирувань на світових ринках.

Перспектива зниження цін

Трамп підкреслив, що після усунення загрози ядерної зброї Ірану світові ціни на нафту швидко впадуть, що дасть змогу стабілізувати ринок. За його словами, короткострокове подорожчання - це "ціна безпеки і миру" для США і всього світу.

Нагадуємо, що глава Міненерго США Кріс Райт наголосив, що Вашингтон зберігає політику санкцій проти Росії, і нинішні послаблення в поставках нафти будуть тимчасовими.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп заявив, що новий верховний лідер Ірану "не протримається довго", якщо Тегеран не заручиться його особистим схваленням.

