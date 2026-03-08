"Прагматичний крок": у Трампа пояснили пом'якшення санкцій проти нафти з РФ

Глава Міненерго США Кріс Райт заявив, що Вашингтон не має наміру відмовлятися від політики санкцій проти Росії. За його словами, нинішні послаблення в нафті триватимуть недовго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар для CNN .

Як відомо, днями США видали Індії 30-денний дозвіл на купівлю російської нафти через дефіцит, що виник на тлі операції США проти Ірану.

З цієї причини ведучий запитав, чи не підриває ця операція, щонайменше в короткостроковій перспективі, мету США ізолювати Росію і зробити союзників менш залежними від російської нафти, на що Райт сказав наступне:

"Ні, не підриває. Політика США щодо Росії зовсім не змінилася. Індія прекрасно це розуміє. Вони фактично витіснили всю російську нафту зі свого імпорту і збільшували імпорт зі США, з Венесуели та інших країн. Індія була чудовим партнерам у цьому", - зазначив міністр.

Щодо цього рішення він додав, що подзвонив Індії як і глава Мінфіну США Скотт Бессент, заявивши, що зараз є велика кількість нафти, яка перебуває в морі і чекає розвантаження на китайських НПЗ. І замість того, щоб чекати 6 тижнів для розвантаження там, Вашингтон запропонував розвантажити її раніше, на індійських НПЗ.

Резюмуючи Кріс Райт додав, що крок мав певну мету, але він тимчасовий.

"Нехай вона буде розвантажена на індійських НПЗ, щоб послабити страх дефіциту нафти, стримати стрибки цін і побоювання, які ми бачимо на ринку. Це просто прагматичне рішення на короткий термін. Жодних змін у політиці проти Росії", - підсумував глава Міненерго.