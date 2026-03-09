Трамп оправдал рост цен на нефть после эскалации с Ираном

По мнению главы Белого дома, после ликвидации ядерной угрозы со стороны Тегерана котировки энергоресурсов быстро вернутся к прежнему уровню.

"Краткосрочные цены на нефть, которые быстро упадут, когда будет уничтожена иранская ядерная угроза, – это очень небольшая цена за безопасность и мир для США и всего мира", – отметил Трамп, добавив в ответ на критику: "Только дураки думают иначе".

Резкий скачок котировок

По данным российской службы BBC News, после выходных цена на нефть превысила 100 долларов за баррель.

Brent подорожала на 18% до 108,68 долларов, а американская WTI выросла почти на 20% до 108 долларов за баррель.

Это самый резкий рост с февраля 2022 года, когда стоимость нефти также превысила отметку в 100 долларов после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Причины подорожания

Подорожание нефти связано с сокращением добычи у основных производителей на Ближнем Востоке и фактической блокадой Ормузского пролива, одного из ключевых маршрутов поставок нефти и газа.

Эскалация американо-израильского конфликта с Ираном усилила опасения инвесторов о возможных длительных перебоях поставок, что и стало причиной резкого скачка котировок на мировых рынках.

Перспектива снижения цен

Трамп подчеркнул, что после устранения угрозы ядерного оружия Ирана мировые цены на нефть быстро упадут, что позволит стабилизировать рынок. По его словам, краткосрочное подорожание – это "цена безопасности и мира" для США и всего мира.