Трамп вимагає від Нетаньягу виведення сил ЦАХАЛ з двох територій

За даними джерел у Вашингтоні та Єрусалимі, Трамп висловився досить прямолінійно щодо цього питання. Він наголосив, що присутність армії на сирійській території може спровокувати неконтрольовану ескалацію.

"Вони не хочуть, щоб ви там були. Вам слід передислокуватися", - заявив Трамп прем’єр-міністру Ізраїлю.

Цей заклик стосувався не лише Сирії. Аналогічне прохання прозвучало і щодо ліванського напряму.

Як відреагував Нетаньягу

Глава ізраїльського уряду не поспішає погоджуватися. Нетаньягу чинив опір цій пропозиції, апелюючи до національних інтересів. Очільник уряду Ізраїлю наголосив, що його країні необхідні зони безпеки вздовж усіх кордонів, а ЦАХАЛ виконує захисну функцію, стримуючи радикальні угруповання.

Вашингтон протягом кількох місяців намагався просунути угоду про безпеку між Ізраїлем та Сирією. Проте Білий дім дійшов висновку, що Нетаньягу поки не готовий до виконання ключових умов. Виведення військ залишається головним каменем спотикання, йдеться у матеріалі.

Білий дім наразі утримується від офіційних коментарів щодо суті розмови. Представники Трампа лише нагадали про його статус "борця за мир" та міцні особисті стосунки з ізраїльським лідером.