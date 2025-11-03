Трамп відповів, чи піде на третій термін і розповів про "лаву запасних"

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що навіть не думає про третій президентський термін. Однак, за його словами, республіканці мають сильну "лаву запасних" на відміну від демократів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю CBS News.

За словами Трампа, він отримує заклики знову йти на вибори, проте поки що не бачить для цього підстав.

"Та я навіть не думаю про це. Скажу вам, багато хто хоче, щоб я балотувався. Але різниця між нами і демократами в тому, що у нас дійсно сильна лава запасних", - сказав він.

Президент США відмовився називати імена можливих наступників, зазначивши, що "ще занадто рано" для таких обговорень. При цьому він позитивно висловився про низку республіканців, яких називають серед потенційних кандидатів.

"Мені подобається Джей Ді Венс... Марко Рубіо. Мені подобається так багато людей. У нас неймовірна лава запасних", - наголосив він.

Відповідаючи на запитання про плани на решту років нинішнього терміну, Трамп заявив, що розраховує зберегти темпи роботи.

"Сподіваюся, у мене буде такий самий рік, як у нас... Найкращі дев'ять місяців в історії президентства. Тож, якщо я зможу продовжувати в тому ж дусі, я буду дуже щасливий", - заявив американський лідер.