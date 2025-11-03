Трамп відповів, чи піде на третій термін і розповів про "лаву запасних"
Американський лідер Дональд Трамп заявив, що навіть не думає про третій президентський термін. Однак, за його словами, республіканці мають сильну "лаву запасних" на відміну від демократів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю CBS News.
За словами Трампа, він отримує заклики знову йти на вибори, проте поки що не бачить для цього підстав.
"Та я навіть не думаю про це. Скажу вам, багато хто хоче, щоб я балотувався. Але різниця між нами і демократами в тому, що у нас дійсно сильна лава запасних", - сказав він.
Президент США відмовився називати імена можливих наступників, зазначивши, що "ще занадто рано" для таких обговорень. При цьому він позитивно висловився про низку республіканців, яких називають серед потенційних кандидатів.
"Мені подобається Джей Ді Венс... Марко Рубіо. Мені подобається так багато людей. У нас неймовірна лава запасних", - наголосив він.
Відповідаючи на запитання про плани на решту років нинішнього терміну, Трамп заявив, що розраховує зберегти темпи роботи.
"Сподіваюся, у мене буде такий самий рік, як у нас... Найкращі дев'ять місяців в історії президентства. Тож, якщо я зможу продовжувати в тому ж дусі, я буду дуже щасливий", - заявив американський лідер.
Що говорять у США щодо майбутніх кандидатів у президенти
Нагадаємо, в жовтні держсекретар США Марко Рубіо, про ймовірне президентство якого ходять чутки, відповів на питання щодо планів балотуватись.
За його словами, кандидатом від республіканців скоріш за все буде інший політик - нинішній віцепрезидент Джей Ді Венс.
"Він мій хороший друг і відмінно справляється зі своїми обов'язками", - додав Рубіо.
Своєю чергою Венс у серпні заявив про готовність очолити США, але лише з умови, що з американським лідером Дональдом Трампом щось трапиться.
При цьому видання Axios ще на початку 2025 року писало, що Венса вже позиціонують, як наступника "Make America Great again" (MAGA) у 2028 році, тобто, кандидатом у президенти.