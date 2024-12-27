Трамп вимагає від європейських країн збільшити допомогу Україні, - WP

Видання нагадало, що нинішній святковий сезон є третім поспіль з початку вторгнення Росії в Україну. І припускає, що обіцянка Трампа провести переговори щодо припинення війни, "змушує багатьох сумніватися в тому, що буде четвертий".

"Трамп уже тисне на європейські країни, щоб ті збільшили допомогу Україні. Водночас, він сигналізує, що допомога у сфері безпеки з боку США, як найбільшого прихильника України, - зменшиться", - йдеться у публікації.

У WP також нагадали, що Трамп досі не розкрив подробиць того, як він планує змусити президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, а українська та російська делегації не зустрічалися з перших місяців війни у 2022 році.