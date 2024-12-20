Трамп планує продовжувати постачання зброї Україні, - FT

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Видання зазначає, що про наміри Трампа продовжувати надавати військову допомогу Україні заявили три неназваних джерела.

Як пише FT, такий крок підтримає інші країни Заходу, які глибоко занепокоєні своєю здатністю підтримувати і захищати Україну без підтримки Вашингтона.

За даними журналістів, на початку грудня високопоставлені британські чиновники вирушили до Вашингтона, щоб ознайомитися з планами Трампа щодо України.

Після візиту вони розповіли, що обраний президент США проти вступу України до НАТО та хоче завершення війни. Але, в той же час, він вважає, що постачання зброї Києву після припинення вогню забезпечать "мир через силу".

Також два співрозмовники видання розповіли, що Трамп хоче вимагати від країн НАТО більш ніж удвічі збільшити витрати на оборону. Зараз країнам Альянсу необхідно виділяти на оборону 2% від ВВП на рік, але обраний президент США хоче збільшити цей показник до 5%.

Примітно, 2% від ВВП на оборону виділяють тільки 23 з 32 членів НАТО.