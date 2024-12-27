Трамп требует от европейских стран увеличить помощь Украине, - WP

Издание напомило, что нынешний праздничный сезон является третьим подряд с начала вторжения России в Украину. И предполагает, что обещание Трампа провести переговоры о прекращении войны, "заставляет многих сомневаться в том, что будет четвертый".

"Трамп уже давит на европейские страны, чтобы те увеличили помощь Украине. В то же время, он сигнализирует, что помощь в сфере безопасности со стороны США, как крупнейшего сторонника Украины, - уменьшится", - говорится в публикации.

В WP также напомнили, что Трамп до сих пор не раскрыл подробностей того, как он планирует заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров, а украинская и российская делегации не встречались с первых месяцев войны в 2022 году.