Трамп допустив скорочення допомоги Україні, коли прийде до влади в США

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що намагатиметься закінчити війну Росії проти України. Однак він зауважив, що, можливо, після його приходу до влади Україна отримуватиме менше допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

В інтерв'ю "Meet the Press" Трамп сказав, що активно намагається закінчити війну, "якщо зможе". Він додав, що Україна, "можливо", може очікувати, що вона не отримає стільки ж військової допомоги від США, коли він повернеться до влади. Водночас політик не став брати на себе зобов'язання щодо збереження США в НАТО. Проте підкреслив, що він збереже роль Америки в НАТО, якщо учасники "будуть платити за своїми рахунками"