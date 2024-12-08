ua en ru
Пн, 09 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Трамп допустив скорочення допомоги Україні, коли прийде до влади в США

США, Неділя 08 грудня 2024 17:04
UA EN RU
Трамп допустив скорочення допомоги Україні, коли прийде до влади в США Фото: новообраний президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що намагатиметься закінчити війну Росії проти України. Однак він зауважив, що, можливо, після його приходу до влади Україна отримуватиме менше допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

В інтерв'ю "Meet the Press" Трамп сказав, що активно намагається закінчити війну, "якщо зможе". Він додав, що Україна, "можливо", може очікувати, що вона не отримає стільки ж військової допомоги від США, коли він повернеться до влади.

Водночас політик не став брати на себе зобов'язання щодо збереження США в НАТО. Проте підкреслив, що він збереже роль Америки в НАТО, якщо учасники "будуть платити за своїми рахунками"

Зауважимо, що ще до проведення виборів Трамп заявляв, що у разі перемоги Сполучені Штати Америки не вийдуть з НАТО і, більше того, прийдуть на допомогу країнам у разі нападу.

Однак він зауважив, що для цього ЄС має "грати чесно" і платити внески. Детальніше про позицію Трампа можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
NEWS
Не папірець з кількома підписами. Зеленський відповів, що потрібно для завершення війни
Не папірець з кількома підписами. Зеленський відповів, що потрібно для завершення війни
DAILY
Монети Русі, ікони та трипільські вази. Хто і як вивозить з України національну спадщину
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Монети Русі, ікони та трипільські вази. Хто і як вивозить з України національну спадщину