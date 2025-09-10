ua en ru
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки в США

Среда 10 сентября 2025 16:08
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки в США Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Убийца 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в США должен быть приговорен к смертной казни.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

"Животное, которое так жестоко убило прекрасную молодую девушку из Украины, которая приехала в Америку в поисках мира и безопасности, должно быть подвергнуто "быстрому" (без сомнения!) судебному разбирательству и приговорена только к СМЕРТНОЙ КАРЕ", - отметил Трамп.

Он подчеркнул, что другого варианта наказания убийцы быть не может.

Убийство украинки в США

Напомним, в американском городе Шарлотт (Северная Каролина) 22 августа была убита 23-летняя украинка Ирина Заруцкая, которая эмигрировала в США после начала полномасштабного российского вторжения.

Инцидент произошел на станции скоростного трамвая East/West Boulevard в районе South End. Как видно на кадрах с камер наблюдения, обнародованных 5 сентября, мужчина подошел к девушке и нанес три удара ножом в шею, в то время как она слушала музыку в наушниках. От полученных ран Заруцкая скончалась на месте.

В совершении преступления подозревают 34-летнего Декарлоса Брауна-младшего - бездомного, которого ранее многократно привлекали к ответственности.

Ранее американские СМИ сообщали, что нападавшего могут приговорить к смертной казни.

Президент США Дональд Трамп ранее уже отреагировал на убийство украинки. Он назвал сумасшедшим американца, который зарезал девушку. Трамп заявил о намерении действовать жестко и принимать "ужасные меры".

Все детали трагедии - читайте в материале РБК-Украина.

