Трамп вилетів на Аляску для зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп вирушив до Анкориджа (штат Аляска). Там він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Reuters.
Президент США спочатку вирушив із Білого дому на авіабазу Ендрюс, звідки він вже полетів на Аляску літаком Airforce One.
Місцем зустрічі обрано американську військову базу Елмендорф-Річардсон. Зазначимо, що Білий дім сьогодні оприлюднив графік саміту Трампа і Путіна в Анкориджі:
6:45 за східноамериканським часом (13:45 за Києвом) - президент США залишає Білий дім і вирушає до Анкориджа;
Тим часом як анонсували в Кремлі, перед самітом буде оголошення коротких заяв лідерами. Зустріч Трампа і Путіна тет-а-тет лише у присутності перекладачів, а потім - зустріч за участю делегацій за робочим сніданком.
Російську делегацію представляють: міністр закордонних справ Сергій Лавров, радник глави Кремля Юрій Ушаков, міністр оборони Андрій Білоусов, міністр фінансів Антон Силуанов та керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.
Як передають ЗМІ повідомлення Білого дому, крім Трампа, на перемовинах будуть представлені:
Підсумки лідери можуть озвучити на спільній пресконференції, хоча Трамп не виключає, що може виступити окремо, якщо перемовини виявляться невдалими.
Нагадаємо, що російський диктатор зробив зупинку на шляху до Аляски, здійснивши регіональний візит до Магадану.
Ключовою темою сьогоднішнього саміту на Алясці буде війна в Україні. Американська сторона наголошує, що прагне досягти припинення вогню, Трамп оцінив шанси провалу зустрічі з Путіним у 25%.
Напередодні президент США провів онлайн-розмову з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами ЄС, де запевнив: жодні територіальні питання не вирішуватимуться без Києва.
Однак, за даними західних ЗМІ, Кремль пропонував США "замороження" конфлікту в обмін на контроль над частиною Донбасу та Кримом. Зеленський цю ідею категорично відкинув, наголосивши, що територіальна цілісність України закріплена в Конституції, а відхід із Донбасу лише відкрив би шлях до нового наступу Росії.
У розмові з європейськими лідерами, що відбулася за два дні до нинішнього саміту, сторони погодили п’ять принципів, серед яких - гарантії безпеки для України та посилення санкцій у разі відмови Москви припинити бойові дії.
Президент США також заявив, що розглядає можливість швидко провести наступний вже тристоронній саміт за участі Зеленського та Путіна. Однак рішення ухвалюватиметься залежно від результатів сьогоднішніх перемовин. Якщо прогресу не буде, у Вашингтоні готові перейти до нових санкційних обмежень проти Росії та її союзників.
Питання територій і гарантій безпеки в нинішніх переговорах є одним із найскладніших. Адже як Трамп, так і його адміністрація
вважає, що тема територій і поступок є частиною мирної угоди.
Україна ж наголошує: припинення вогню має супроводжуватися чіткими домовленостями та зрозумілими зобов’язаннями з боку США, Європи та навіть Росії, але без жодних поступок українським суверенітетом.
Нагадаємо, що в місті Анкоридж, який приймає сьогоднішній саміт, зібралося чимало людей на мітинг на підтримку України.
