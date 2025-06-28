Трамп не виключив передачі Україні ракет для систем Patriot

Президент США Дональд Трамп не виключив поставок в Україну додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію лідера у Білому домі.
Представник ЗМІ спитав президента, чи розглядає він можливість відправки ракет Patriot в Україну та чи ухвалив він рішення щодо цього питання.
"Можливо", - відповів Трамп.
MIM-104 Patriot - американський зенітний ракетний комплекс, що перебуває на озброєнні американської армії та військ країн-партнерів. Його виготовляє консорціум компаній на чолі з Raytheon.
Сучасна модифікація системи PAC-3 оперує ракетами, які можуть досягати надзвукової швидкості до 3 Маха і перехоплювати цілі, що летять зі швидкістю до 5 Махів.
Таким чином, комплекс здатен перехоплювати російські балістичні надзвукові ракети С-300/С-400, Х-22, Х-47М2 "Кинжал", "Іскандер-М", а також північнокорейські KN-23.
На сьогоднішній день Повітряні сили ЗСУ мають на озброєнні кілька батарей ЗРК Patriot.
На початку квітня 2023 року ця система вперше успішно збила російську аеробалістичну ракету "Кинджал" над Києвом.
У квітні президент США Володимир Зеленський доручив українському МЗС спробувати досягти згоди від США щодо купівлі нових установок Patriot. Київ має намір придбати в США зброї на 30-50 млрд доларів, зокрема близько 10 систем ППО і ракети до них.
Нещодавно Україна передала США запит на купівлю установок і ракет для ЗРК Patriot.
В середу, 25 червня, Трамп не виключив передачі Україні додаткових ракет для системи Patriot. Однак він уточнив, що "вони нам теж потрібні" та "ми також передаємо їх Ізраїлю".
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