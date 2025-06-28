Трамп не виключив передачі Україні ракет для систем Patriot

Представник ЗМІ спитав президента, чи розглядає він можливість відправки ракет Patriot в Україну та чи ухвалив він рішення щодо цього питання.

"Можливо", - відповів Трамп.

MIM-104 Patriot - американський зенітний ракетний комплекс, що перебуває на озброєнні американської армії та військ країн-партнерів. Його виготовляє консорціум компаній на чолі з Raytheon.

Сучасна модифікація системи PAC-3 оперує ракетами, які можуть досягати надзвукової швидкості до 3 Маха і перехоплювати цілі, що летять зі швидкістю до 5 Махів.

Таким чином, комплекс здатен перехоплювати російські балістичні надзвукові ракети С-300/С-400, Х-22, Х-47М2 "Кинжал", "Іскандер-М", а також північнокорейські KN-23.

На сьогоднішній день Повітряні сили ЗСУ мають на озброєнні кілька батарей ЗРК Patriot.

На початку квітня 2023 року ця система вперше успішно збила російську аеробалістичну ракету "Кинджал" над Києвом.