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Трамп не исключил передачи Украине ракет для систем Patriot

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп не исключил поставок в Украину дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию лидера в Белом доме.

Представитель СМИ спросил президента, рассматривает ли он возможность отправки ракет Patriot в Украину и принял ли он решение по этому вопросу.

"Возможно", - ответил Трамп.

MIM-104 Patriot - американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении американской армии и войск стран-партнеров. Его производит консорциум компаний во главе с Raytheon.

Современная модификация системы PAC-3 оперирует ракетами, которые могут достигать сверхзвуковой скорости до 3 Маха и перехватывать цели, летящие со скоростью до 5 Махов.

Таким образом, комплекс способен перехватывать российские баллистические сверхзвуковые ракеты С-300/С-400, Х-22, Х-47М2 "Кинжал", "Искандер-М", а также северокорейские KN-23.

На сегодняшний день Воздушные силы ВСУ имеют на вооружении несколько батарей ЗРК Patriot.

В начале апреля 2023 года эта система впервые успешно сбила российскую аэробаллистическую ракету "Кинжал" над Киевом.

Поставки ЗРК Patriot для Украины

В апреле президент США Владимир Зеленский поручил украинскому МИДу попытаться достичь согласия от США по покупке новых установок Patriot. Киев намерен приобрести у США оружия на 30-50 млрд долларов, в частности около 10 систем ПВО и ракеты к ним.

Недавно Украина передала США запрос на покупку установок и ракет для ЗРК Patriot.

В среду, 25 июня, Трамп не исключил передачи Украине дополнительных ракет для Patriot. Впрочем, он уточнил, что "они нам тоже нужны" и "мы также передаем их Израилю".

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