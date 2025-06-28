Трамп не исключил передачи Украине ракет для систем Patriot

Представитель СМИ спросил президента, рассматривает ли он возможность отправки ракет Patriot в Украину и принял ли он решение по этому вопросу.

"Возможно", - ответил Трамп.

MIM-104 Patriot - американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении американской армии и войск стран-партнеров. Его производит консорциум компаний во главе с Raytheon.

Современная модификация системы PAC-3 оперирует ракетами, которые могут достигать сверхзвуковой скорости до 3 Маха и перехватывать цели, летящие со скоростью до 5 Махов.

Таким образом, комплекс способен перехватывать российские баллистические сверхзвуковые ракеты С-300/С-400, Х-22, Х-47М2 "Кинжал", "Искандер-М", а также северокорейские KN-23.

На сегодняшний день Воздушные силы ВСУ имеют на вооружении несколько батарей ЗРК Patriot.

В начале апреля 2023 года эта система впервые успешно сбила российскую аэробаллистическую ракету "Кинжал" над Киевом.