Трамп не виключив наземної операції у Венесуелі, але готовий поговорити з Мадуро

Під час спілкування з пресою Трампа запитали, чи виключає він присутність американських військ на землі, на що глава Білого дому сказав:

"Ні, я цього не виключаю. Я нічого не виключаю. Нам потрібно розібратися з Венесуелою. Вони злили сотні тисяч людей у нашу країну з в'язниць... рік тому мільйони людей проходили через наш кордон і багато хто з них були з Венесуели. Включаючи банду з Тринінада і Тобаго", - відповів Трамп.

Питання виникло після того, як днем раніше Держдеп США заявив, що з 24 листопада оголосить "Картель де лос Солес" іноземною терористичною організацією. CNN писало, що це рішення "дасть змогу військам США атакувати активи та інфраструктуру президента Венесуели Ніколаса Мадуро" (оскільки Вашингтон пов'язує наркокортелі з владою).

Трамп також зазначив, що він любить Венесуелу і народ цієї країни, але те, "що Байден і демократи зробили з цією країною, ніколи не можна забути".

Крім цього, журналісти згадали вчорашні слова глави Білого дому про те, що Мадуро хоче поговорити. З цієї причини у Трампа уточнили, чи готовий він поспілкуватися з главою Венесуели безпосередньо.

"Так, імовірно, я б поговорив із ним, так. Я говорю з усіма", - відповів президент США.

Варто додати, що як пояснив Філ Гансон, дослідник Міжнародної кризової групи в Каракасі, - "Картеля де лос Солес" як такого не існує.

"Це журналістський вираз, придуманий для позначення участі венесуельської влади в наркоторгівлі", - сказав він у коментарі CNN.