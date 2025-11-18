Трамп не виключив наземної операції у Венесуелі, але готовий поговорити з Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає наземної операції американських військ у Венесуелі. При цьому він готовий зателефонувати венесуельському лідеру Ніколасу Мадуро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
Під час спілкування з пресою Трампа запитали, чи виключає він присутність американських військ на землі, на що глава Білого дому сказав:
"Ні, я цього не виключаю. Я нічого не виключаю. Нам потрібно розібратися з Венесуелою. Вони злили сотні тисяч людей у нашу країну з в'язниць... рік тому мільйони людей проходили через наш кордон і багато хто з них були з Венесуели. Включаючи банду з Тринінада і Тобаго", - відповів Трамп.
Питання виникло після того, як днем раніше Держдеп США заявив, що з 24 листопада оголосить "Картель де лос Солес" іноземною терористичною організацією. CNN писало, що це рішення "дасть змогу військам США атакувати активи та інфраструктуру президента Венесуели Ніколаса Мадуро" (оскільки Вашингтон пов'язує наркокортелі з владою).
Трамп також зазначив, що він любить Венесуелу і народ цієї країни, але те, "що Байден і демократи зробили з цією країною, ніколи не можна забути".
Крім цього, журналісти згадали вчорашні слова глави Білого дому про те, що Мадуро хоче поговорити. З цієї причини у Трампа уточнили, чи готовий він поспілкуватися з главою Венесуели безпосередньо.
"Так, імовірно, я б поговорив із ним, так. Я говорю з усіма", - відповів президент США.
Варто додати, що як пояснив Філ Гансон, дослідник Міжнародної кризової групи в Каракасі, - "Картеля де лос Солес" як такого не існує.
"Це журналістський вираз, придуманий для позначення участі венесуельської влади в наркоторгівлі", - сказав він у коментарі CNN.
Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп наказав розгорнути операцію "Південний спис" у західній півкулі (фактично біля Венесуели). Як пояснив глава Пентагону Піт Хегсет, операція спрямована проти наркотерористичних організацій.
"Ця місія захищає нашу батьківщину, усуває наркотерористів із нашої півкулі й оберігає нашу батьківщину від наркотиків, що вбивають наших людей", - сказав глава Міністерства війни США.
Також у неділю ЗМІ повідомили, що військово-морські сили США на тлі напруженості з Венесуелою завели в Карибське море ударну групу з флагманським авіаносцем USS Gerald R. Ford.
Додамо, що за даними CBS News, Пентагон уже надав Трампу плани військових операцій проти Венесуели. Як вказувалося - усі варіанти "придатні до реалізації найближчими днями".