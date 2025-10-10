Трамп не виключив додаткових санкцій проти Росії

Що ще сказав Трамп

Нагадаємо, під час цього ж спілкування Трамп заявив, що Україна і Росія скоро сядуть за стіл переговорів, і що у країн є на це багато причин.

Крім того, на запитання, чи збирається він посилювати тиск заради мирної угоди щодо України, Трамп відповів, що вже робить це разом із НАТО.

"Ми всі посилюємо тиск. НАТО прекрасно працює... і вони посилюють тиск. І ми продаємо багато зброї НАТО. І вона йде, я думаю, в основному в Україну. Це залежить від них. Але вони купують зброю у США. Ми укладаємо угоду. Найкраща зброя у світі", - заявив президент США.

Інші заяви Трампа і підготовка до тиску на РФ

У вересні ми писали, що Трамп заявив про готовність перейти до "другого етапу" введення санкцій проти Росії. Однак поки що таких кроків не було.

Водночас варто зазначити, що Трамп говорив, що голів запровадити санкції, якщо країни НАТО і загалом Європа перестануть купувати російську нафту.

Додамо, що днями президент України Володимир Зеленський повідомив, що на початку наступного тижня до США вирушить українська делегація. Її очолить прем'єр-міністр Юлія Свириденко, а серед основних тем - буде обговорення санкційної політики проти Росії.