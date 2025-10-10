Трамп не исключил дополнительных санкций против России

Что еще сказал Трамп

Напомним, во время этого же общения Трамп заявил, что Украина и Россия скоро сядут за стол переговоров, и что у стран есть на это много причин.

Кроме того, на вопрос, собирается ли он усиливать давление ради мирной сделки по Украине, Трамп ответил, что уже делает это вместе с НАТО.

"Мы все усиливаем давление. НАТО прекрасно работает... и они усиливают давление. И мы продаем много оружия НАТО. И оно идет, я думаю, в основном в Украину. Это зависит от них. Но они покупают оружие у США. Мы заключаем соглашение. Лучшее оружие в мире", - заявил президент США.

Другие заявления Трампа и подготовка к давлению на РФ

В сентября мы писали, что Трамп заявил о готовности перейти ко "второму этапу" введения санкций против России. Однако пока что таких шагов не было.

В то же время стоит отметить, что Трамп говорил, что голов ввести санкции, если страны НАТО и в целом Европа перестанут покупать российскую нефть.

Добавим, что на днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в начале следующей неделе в США отправится украинская делегация. Ее возглавит премьер-министр Юлия Свириденко, а среди основных тем - будет обсуждение санкционной политики против России.