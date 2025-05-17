Трамп вигадав причину, чому російські танки не дійшли до Києва у 2022 році

"Я думаю, що Путін втомився від усього цього. Він має поганий вигляд, а хоче мати добрий. Не забувайте, це мало закінчитися за тиждень. Якби він не загруз у багнюці з тими танками, вони були б у Києві за п’ять годин", - сказав Трамп.

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв'ю Трамп ухилився від прямої відповіді про те, чи вважає російського диктатора Володимира Путіна головною перешкодою на шляху до миру. Натомість президент США повторив свої слова про відсутність "козирів" на руках українського президента Володимира Зеленського.

"Послухайте, у мене була доволі важка розмова із Зеленським, бо мені не сподобалось, що він сказав. І він не полегшував справу. Я завжди казав: у нього немає козирів. І їх справді немає", - заявив Трамп.