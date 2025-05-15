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Трамп заявив, що переговори щодо України не зрушать з місця без його зустрічі з Путіним

Дубаї, Четвер 15 травня 2025 15:40
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Трамп заявив, що переговори щодо України не зрушать з місця без його зустрічі з Путіним Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Дональд Трамп вважає, що ніяких зрушень у переговорах щодо України не буде, поки він не зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа на борту Air Force One на шляху до Дубая.

Журналісти запитали в президента США, чи розчарований він рівнем делегації, яку росіяни відправили до Туреччини на переговори з Україною і в якій немає Путіна.

"Я нічим не розчарований. Я не розчарований. Чому я мав би бути розчарований?... Я нічого не знаю про делегацію. Я навіть не перевіряв", - сказав Трамп.

При цьому американський лідер впевнений, що переговори щодо України не зрушать з місця, допоки він не зустрінеться з російським диктатором.

"Послухайте, нічого не станеться, поки ми з Путіним не зустрінемося. Він би не поїхав, якби мене там не було. І я не вірю, що щось станеться, подобається вам це чи ні, поки ми з ним не зустрінемося. Але ми повинні вирішити цю проблему, тому що занадто багато людей гине", - заявив Трамп.

Зазначимо, що раніше сьогодні Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін не приїхав на переговори з Україною у Туреччину, бо його там не було. Також він допускав, що завтра, 16 травня, може прилетіти на переговори до Туреччини, але "якщо це буде доречно".

Переговори у Туреччині

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський погодився на прямі переговори з Росією, як пропонував диктатор Путін. Зеленський заявляв, що буде говорити лише з Путіним і чекатиме на нього 15 травня у Туреччині.

Проте Путін проігнорував зустріч з Зеленським і відправив до Стамбула кремлівських чиновників низького рівня.

Як відомо, український лідер вже прилетів до Анкари і зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Українська делегація у Туреччині представлена на найвищому рівні - це представники Офісу президента, МЗС, військові та розвідники.

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