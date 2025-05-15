Трамп заявив, що переговори щодо України не зрушать з місця без його зустрічі з Путіним
Президент США Дональд Трамп вважає, що ніяких зрушень у переговорах щодо України не буде, поки він не зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа на борту Air Force One на шляху до Дубая.
Журналісти запитали в президента США, чи розчарований він рівнем делегації, яку росіяни відправили до Туреччини на переговори з Україною і в якій немає Путіна.
"Я нічим не розчарований. Я не розчарований. Чому я мав би бути розчарований?... Я нічого не знаю про делегацію. Я навіть не перевіряв", - сказав Трамп.
При цьому американський лідер впевнений, що переговори щодо України не зрушать з місця, допоки він не зустрінеться з російським диктатором.
"Послухайте, нічого не станеться, поки ми з Путіним не зустрінемося. Він би не поїхав, якби мене там не було. І я не вірю, що щось станеться, подобається вам це чи ні, поки ми з ним не зустрінемося. Але ми повинні вирішити цю проблему, тому що занадто багато людей гине", - заявив Трамп.
Зазначимо, що раніше сьогодні Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін не приїхав на переговори з Україною у Туреччину, бо його там не було. Також він допускав, що завтра, 16 травня, може прилетіти на переговори до Туреччини, але "якщо це буде доречно".
Переговори у Туреччині
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський погодився на прямі переговори з Росією, як пропонував диктатор Путін. Зеленський заявляв, що буде говорити лише з Путіним і чекатиме на нього 15 травня у Туреччині.
Проте Путін проігнорував зустріч з Зеленським і відправив до Стамбула кремлівських чиновників низького рівня.
Як відомо, український лідер вже прилетів до Анкари і зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Українська делегація у Туреччині представлена на найвищому рівні - це представники Офісу президента, МЗС, військові та розвідники.
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