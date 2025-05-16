Трамп припустив, що може обговорити з Путіним "режим тиші" по телефону
Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп припустив, що може зателефонувати диктатору Володимиру Путіну, щоб обговорити припинення вогню між Росією та Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа, якого цитує CNN.
Під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One американський лідер також заявив, що він повинен зустрітись з Путіним.
"Я думаю, що ми вирішимо цю проблему, а може й ні, але принаймні ми будемо знати. А якщо не вирішимо, це буде дуже цікаво", - додає CNN.
Зустріч Трампа та Путіна
Нещодавно президент Володимир Зеленський погодився на прямі переговори з Росією, як пропонував диктатор Путін. Водночас український лідер зауважив, що говоритиме виключно з головою Кремля та чекатиме на нього 15 травня у Туреччині. Зрештою, президент Росії проігнорував зустріч й відправив до Стамбула кремлівських чиновників низького рівня.
Вчора ж, 15 травня, Трамп заявив, що не очікує жодних зрушень у переговорах щодо України, поки він особисто не зустрінеться з диктатором Путіним.
Тим часом заступник помічника президента США і старший директор з питань боротьби з тероризмом Себастьян Горка відзначив, що зустріч Трампа й Путіна відбудеться, коли настане відповідний момент. Зокрема додав, що їх зустріч є "неминучою".
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