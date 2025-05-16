ua en ru
Пт, 16 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп припустив, що може обговорити з Путіним "режим тиші" по телефону

П'ятниця 16 травня 2025 14:54
UA EN RU
Трамп припустив, що може обговорити з Путіним "режим тиші" по телефону Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп припустив, що може зателефонувати диктатору Володимиру Путіну, щоб обговорити припинення вогню між Росією та Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа, якого цитує CNN.

Під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One американський лідер також заявив, що він повинен зустрітись з Путіним.

"Я думаю, що ми вирішимо цю проблему, а може й ні, але принаймні ми будемо знати. А якщо не вирішимо, це буде дуже цікаво", - додає CNN.

Зустріч Трампа та Путіна

Нещодавно президент Володимир Зеленський погодився на прямі переговори з Росією, як пропонував диктатор Путін. Водночас український лідер зауважив, що говоритиме виключно з головою Кремля та чекатиме на нього 15 травня у Туреччині. Зрештою, президент Росії проігнорував зустріч й відправив до Стамбула кремлівських чиновників низького рівня.

Вчора ж, 15 травня, Трамп заявив, що не очікує жодних зрушень у переговорах щодо України, поки він особисто не зустрінеться з диктатором Путіним.

Тим часом заступник помічника президента США і старший директор з питань боротьби з тероризмом Себастьян Горка відзначив, що зустріч Трампа й Путіна відбудеться, коли настане відповідний момент. Зокрема додав, що їх зустріч є "неминучою".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін
NEWS
Що відомо про переговори України та РФ в Стамбулі: всі подробиці
Що відомо про переговори України та РФ в Стамбулі: всі подробиці
DAILY
США та ЄС посилюють санкції: що загрожує Росії, якщо Путін відмовиться від перемир'я
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент США та ЄС посилюють санкції: що загрожує Росії, якщо Путін відмовиться від перемир'я