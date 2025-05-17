Трамп придумал причину, почему российские танки не дошли до Киева в 2022 году

"Я думаю, что Путин устал от всего этого. Он имеет плохой вид, а хочет иметь хороший. Не забывайте, это должно было закончиться через неделю. Если бы он не увяз в грязи с теми танками, они были бы в Киеве через пять часов", - сказал Трамп.

Напомним, что в этом же интервью Трамп уклонился от прямого ответа о том, считает ли российского диктатора Владимира Путина главным препятствием на пути к миру. Зато президент США повторил свои слова об отсутствии "козырей" на руках украинского президента Владимира Зеленского.

"Послушайте, у меня был довольно тяжелый разговор с Зеленским, потому что мне не понравилось, что он сказал. И он не облегчал дело. Я всегда говорил: у него нет козырей. И их действительно нет", - заявил Трамп.