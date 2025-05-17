RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Трамп придумал причину, почему российские танки не дошли до Киева в 2022 году

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Дональд Трамп считает, что российские войска могли дойти до Киева за пять часов в феврале 2022 года. По его мнению, этого не произошло, потому что российские танки увязли в грязи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в интервью Брету Байеру из Fox News.

"Я думаю, что Путин устал от всего этого. Он имеет плохой вид, а хочет иметь хороший. Не забывайте, это должно было закончиться через неделю. Если бы он не увяз в грязи с теми танками, они были бы в Киеве через пять часов", - сказал Трамп.

Напомним, что в этом же интервью Трамп уклонился от прямого ответа о том, считает ли российского диктатора Владимира Путина главным препятствием на пути к миру. Зато президент США повторил свои слова об отсутствии "козырей" на руках украинского президента Владимира Зеленского.

"Послушайте, у меня был довольно тяжелый разговор с Зеленским, потому что мне не понравилось, что он сказал. И он не облегчал дело. Я всегда говорил: у него нет козырей. И их действительно нет", - заявил Трамп.

Трамп хочет встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что переговоры между РФ и Украиной не сдвинутся с места без его встречи с Путиным.

Позже он сказал, что хочет встретиться с российским диктатором и что это необходимо сделать. Американский лидер заявил, что его встреча с Путиным состоится, как только такую встречу смогут организовать.

Также Трамп предполагал, что может обсудить с Путиным прекращение огня между РФ и Украиной по телефону.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевДональд ТрампВойна в Украине