Трамп вигадав нове виправдання російській атаці дронів на Польщу

Атака дронів на Польщу

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня близько 20 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі. Більшість - з території Білорусі. При цьому силам ППО вдалося збити чотири безпілотники.

У Польщі знайшли уламки 16 російських безпілотників у 11 населених пунктах, які залетіли на її територію під час атаки. Один з дронів упав на територію військової бази.і.

Також, за інформацією ЗМІ, Росія могла намагатися атакувати базу НАТО на території Польщі. Частина безпілотників РФ летіли в її напрямку.

У зв'язку з російською атакою НАТО застосувало 4 статтю. Це дозволило державам-членам обговорити ситуацію з союзниками у Північноатлантичній раді.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що вторгнення російських дронів на територію Польщі могло бути помилкою.

Пізніше він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін не повинен наближатися до Польщі в контексті його атак дронами та ракетами.