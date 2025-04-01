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Трамп відреагував на засудження й усунення від виборів Марін Ле Пен

Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Виключення з виборів депутатки Національних зборів Франції Марін Ле Пен, яку вчора, 31 березня, судили через справу про розтрату коштів Європейського парламенту, є "дуже великою справою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа, якого цитує Politico.

"Я все про це знаю, і багато людей думали, що її ні за що не засудять... Їй заборонили балотуватися на п'ять років, а вона була провідним кандидатом", - заявив Трамп у Білому домі та додав, що "це схоже на цю країну (Францію, - ред.), це дуже схоже на цю країну".

Ле Пен визнали винною у справі про розтрату

Вчора паризький суд визнав Ле Пен, а також вісьмох депутатів Європарламенту винними у розтраті коштів Європейського союзу (ЄС). Відповідно до рішення суду: 

  • Ле Пен засуджено до чотирьох років ув'язнення,  два з них умовно і два - під домашнім арештом; 
  • депутатці призначили 108 тисяч доларів штрафу та заборонили протягом п'яти років брати участь у виборах.

Окремо варто додати, що вчора Ле Пен підтримав голова угорського уряду Віктор Орбан

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Дональд ТрампСполучені Штати АмерикиФранція