У Франції прокуратура просить ув'язнити на 5 років лідерку ультраправих Марін Ле Пен

Прокуратура Парижу просить 5 років увʼязнення для лідерки французької ультраправої партії "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен. Її звинувачують у розтраті коштів із фондів Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV .

Зазначається, що якщо Ле Пен визнають винною, вона може оскаржити вирок. Питання полягатиме в тому, чи почнеться судовий процес до президентських виборів у Франції.

Як повідомляється, прокуратура також вимагає заборонити Ле Пен обиратися на політичні посади на строк до 10 років. Раніше лідерка ультраправих говорила, що планує обиратися на посаду президента Франції у 2027 році.

У чому звинувачують Ле Пен

Нагадаємо, у березні стало відомо, що колишнього кандидата на президентських виборах у Франції та лідерку французької ультраправої партії "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен та її родичів судитимуть за звинуваченням у розкраданні кількох мільйонів євро із фондів Євросоюзу.

Ле Пен та ще 26 осіб підозрюють у тому, що вони створили систему винагород у розмірі 21 тисяч євро для своїх помічників, які щомісяця виділялися з фондів Євросоюзу кожному депутату для оплати помічників парламенту.

Підраховано, що Ле Пен направила своїм соратникам 6,8 млн євро в період з 2009 по 2017 рік.

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