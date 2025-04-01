Трамп отреагировал на осуждение и отстранение от выборов Марин Ле Пен

Исключение с выборов депутата Национального собрания Франции Марин Ле Пен, которую вчера, 31 марта, судили из-за дела о растрате средств Европейского парламента, является "очень большим делом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа, которого цитирует Politico.
"Я все об этом знаю, и многие люди думали, что ее ни за что не осудят... Ей запретили баллотироваться на пять лет, а она была ведущим кандидатом", - заявил Трамп в Белом доме и добавил, что "это похоже на эту страну (Францию, - ред.), это очень похоже на эту страну".
Вчера парижский суд признал Ле Пен, а также восьмерых депутатов Европарламента виновными в растрате средств Европейского союза (ЕС). Согласно решению суда:
Отдельно стоит добавить, что вчера Ле Пен поддержал глава венгерского правительства Виктор Орбан.
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