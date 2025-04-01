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Трамп отреагировал на осуждение и отстранение от выборов Марин Ле Пен

Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Исключение с выборов депутата Национального собрания Франции Марин Ле Пен, которую вчера, 31 марта, судили из-за дела о растрате средств Европейского парламента, является "очень большим делом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа, которого цитирует Politico.

"Я все об этом знаю, и многие люди думали, что ее ни за что не осудят... Ей запретили баллотироваться на пять лет, а она была ведущим кандидатом", - заявил Трамп в Белом доме и добавил, что "это похоже на эту страну (Францию, - ред.), это очень похоже на эту страну".

Ле Пен признали виновной по делу о растрате

Вчера парижский суд признал Ле Пен, а также восьмерых депутатов Европарламента виновными в растрате средств Европейского союза (ЕС). Согласно решению суда:

  • Ле Пен приговорена к четырем годам заключения, два из них условно и два - под домашним арестом;
  • депутату назначили 108 тысяч долларов штрафа и запретили в течение пяти лет участвовать в выборах.

Отдельно стоит добавить, что вчера Ле Пен поддержал глава венгерского правительства Виктор Орбан.

 

 

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Дональд ТрампСоединенные Штаты АмерикиФранция