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Трамп відреагував на вихід Байдена з перегонів

Фото: колишній президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент США Джо Байден сьогодні зняв свою кандидатуру з перегонів за президентське крісло. Його головний опонент та колишній лідер США відреагував на дану заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

 

Після провальних дебатів з Трампом та тривалого тиску демократів Джо Байден заявив, що знімається з виборів.

Зауважимо, що тривалий час президент опирався, та наголошував, що не планує залишати виборчу кампанію.

Однак пізніше його риторика дещо змінилась і він назвав умову, за якої може знятися з виборів президента США.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденДональд Трамп