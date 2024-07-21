Трамп відреагував на вихід Байдена з перегонів

Після провальних дебатів з Трампом та тривалого тиску демократів Джо Байден заявив, що знімається з виборів.

Зауважимо, що тривалий час президент опирався, та наголошував, що не планує залишати виборчу кампанію.

Однак пізніше його риторика дещо змінилась і він назвав умову, за якої може знятися з виборів президента США.

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