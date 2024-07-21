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Трамп отреагировал на выход Байдена из гонки

Фото: бывший президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент США Джо Байден сегодня снял свою кандидатуру с гонки за президентское кресло. Его главный оппонент и бывший лидер США отреагировали на данное заявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

 

После провальных дебатов с Трампом и продолжительного давления демократов Джо Байден заявил, что снимается с выборов .

Заметим, что долгое время президент сопротивлялся и отмечал, что не планирует покидать избирательную кампанию.

Однако позже его риторика несколько изменилась, и он назвал условие, при котором может сняться с выборов президента США.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденДональд Трамп