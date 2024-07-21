ua en ru
Нд, 21 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Байден оголосив про вихід з виборчих перегонів

США, Неділя 21 липня 2024 20:55
UA EN RU
Байден оголосив про вихід з виборчих перегонів Фото: американський президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американський президент Джо Байден заявив, що виходить із президентських перегонів.

Про це повідомляє РБК-Україна на заяву президента США.

"Для мене було найбільшою честю в моєму житті служити вам як президент. І хоча я мав намір балотуватися на переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни для мене краще відійти в сторону і зосередитися виключно на виконанні своїх обов'язків як президента на залишок мого терміну", - заявив президент.

Він також повідомив, що звернеться до громадян Сполучених Штатів пізніше цього тижня з більш детальною інформацією про своє рішення.

A letter from President Biden

Байден підтримав кандидатуру Харріс

Згодом президент США опублікував ще один допис в соцмережі, в якому запропонував демократам обрати своїм кандидатом чинну віце-президента США Камалу Харріс.

"Моїм першим рішенням як кандидата від партії у 2020 році було обрати Камалу Гарріс своїм віце-президентом. І це було найкраще рішення, яке я приймав. Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року. Демократи - настав час об’єднатися і перемогти Трампа. Давай зробимо це", - заявив Байден.

Нагадаємо, що розмови про відмову від перегонів за крісло президента почались після провалу Байдена на дебатах з його основним опонентом Дональдом Трампом.

Після тієї ночі демократи та весь світ почали пильно спостерігати за нинішнім президентом США та помічали все більше і більше обмовок під час його виступів.

РБК-Україна підготувало матеріал, в якому пояснило, чи впливають обмовки Байдена на його рейтинг.

У Демократичній партії тим часом виступили з заявою, що Байдену слід відмовитися від участі у цьогорічних президентських виборах, оскільки шанси перемогти опонента дорівнюють нулю.

Натомість Байден наполіг, що не планує залишати виборчу кампанію. Глава Білого дому навіть написав листа демократам.

Однак пізніше Байден таки пояснив, за якої умови може знятися з виборів президента США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
NEWS
Чи вплине на ситуацію зі світлом скасування переходу на літній час: пояснення Міненерго
Чи вплине на ситуацію зі світлом скасування переходу на літній час: пояснення Міненерго
DAILY
Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла