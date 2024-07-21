Байден оголосив про вихід з виборчих перегонів
Американський президент Джо Байден заявив, що виходить із президентських перегонів.
Про це повідомляє РБК-Україна на заяву президента США.
"Для мене було найбільшою честю в моєму житті служити вам як президент. І хоча я мав намір балотуватися на переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни для мене краще відійти в сторону і зосередитися виключно на виконанні своїх обов'язків як президента на залишок мого терміну", - заявив президент.
Він також повідомив, що звернеться до громадян Сполучених Штатів пізніше цього тижня з більш детальною інформацією про своє рішення.
Байден підтримав кандидатуру Харріс
Згодом президент США опублікував ще один допис в соцмережі, в якому запропонував демократам обрати своїм кандидатом чинну віце-президента США Камалу Харріс.
"Моїм першим рішенням як кандидата від партії у 2020 році було обрати Камалу Гарріс своїм віце-президентом. І це було найкраще рішення, яке я приймав. Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року. Демократи - настав час об’єднатися і перемогти Трампа. Давай зробимо це", - заявив Байден.
Нагадаємо, що розмови про відмову від перегонів за крісло президента почались після провалу Байдена на дебатах з його основним опонентом Дональдом Трампом.
Після тієї ночі демократи та весь світ почали пильно спостерігати за нинішнім президентом США та помічали все більше і більше обмовок під час його виступів.
РБК-Україна підготувало матеріал, в якому пояснило, чи впливають обмовки Байдена на його рейтинг.
У Демократичній партії тим часом виступили з заявою, що Байдену слід відмовитися від участі у цьогорічних президентських виборах, оскільки шанси перемогти опонента дорівнюють нулю.
Натомість Байден наполіг, що не планує залишати виборчу кампанію. Глава Білого дому навіть написав листа демократам.
Однак пізніше Байден таки пояснив, за якої умови може знятися з виборів президента США.
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