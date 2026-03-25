Трамп відправляє елітний десант на Близький Схід: понад 1000 солдатів отримали наказ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в Sky News.

За даними ЗМІ, йдеться про понад 1000 американських десантників, які мають посилити військову присутність США в регіоні на тлі зростання напруженості.

При цьому основу контингенту можуть скласти військові елітної 82-ї повітряно-десантної дивізії.

За інформацією джерел, накази для військового керівництва вже підписані, а зараз у Пентагоні готують документи для конкретних підрозділів і планують логістику перекидання.

Попередні повідомлення про можливе відправлення повноцінної бригади чисельністю понад 3000 осіб поки не підтверджені - наразі йдеться про штабні елементи та окремі наземні підрозділи загальною чисельністю до 1500 військових.

Передислокація може розпочатися найближчими днями. Це рішення ухвалене на тлі масштабного посилення військової присутності США на Близькому Сході через загострення безпекової ситуації та напруження навколо Ірану.

Що відмо про 82-гу повітряно-десантну дивізію США

82-га повітряно-десантна дивізія (82nd Airborne Division) - це основа сил швидкого реагування США. Її називають "дивізією без кордонів", оскільки її бійці здатні висадитися в будь-якій точці планети протягом лічених годин.

Дивізія була сформована у 1917 році і відтоді брала участь майже в усіх великих конфліктах за участю США:

Друга світова війна: Легендарна висадка в Нормандії (день "Д"), операція "Маркет Гарден" та битва в Арденнах. Холодна війна та локальні конфлікти: операції у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Панамі (1989). Сучасна ера: масштабна участь у війнах в Іраку та Афганістані. Саме десантники 82-ї дивізії забезпечували евакуацію з аеропорту Кабула у 2021 році.

Зазначимо, що раніше до регіону вже було перекинуто кілька підрозділів морської піхоти та десантні групи. За даними ЗМІ, розгортання 11-го морського експедиційного підрозділу та десантної групи Boxer було прискорене і перенаправлене з Індо-Тихоокеанського регіону на Близький Схід.

Також у регіоні розгортають 31-й морський експедиційний підрозділ разом із десантною групою Tripoli. Кожна така група налічує близько 4500 морських піхотинців і моряків та має потужні авіаційні й логістичні можливості.