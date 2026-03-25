ua en ru
Ср, 25 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп отправляет элитный десант на Ближний Восток: более 1000 солдат получили приказ

02:01 25.03.2026 Ср
3 мин
Такой посыл является прямым сигналом о готовности США к немедленным решительным действиям
aimg Оксана Гапончук
Трамп отправляет элитный десант на Ближний Восток: более 1000 солдат получили приказ

Президент США Дональд Трамп подписал приказ о развертывании более 1000 военных 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Sky News.

По данным СМИ, речь идет о более 1000 американских десантников, которые должны усилить военное присутствие США в регионе на фоне роста напряженности.

При этом основу контингента могут составить военные элитной 82-й воздушно-десантной дивизии.

По информации источников, приказы для военного руководства уже подписаны, а сейчас в Пентагоне готовят документы для конкретных подразделений и планируют логистику переброски.

Предварительные сообщения о возможной отправке полноценной бригады численностью более 3000 человек пока не подтверждены - пока речь идет о штабных элементах и отдельных наземных подразделениях общей численностью до 1500 военных.

Передислокация может начаться в ближайшие дни. Это решение принято на фоне масштабного усиления военного присутствия США на Ближнем Востоке из-за обострения ситуации с безопасностью и напряженности вокруг Ирана.

Что известно о 82-й воздушно-десантной дивизии США

82-я воздушно-десантная дивизия (82nd Airborne Division) - это основа сил быстрого реагирования США. Ее называют "дивизией без границ", поскольку ее бойцы способны высадиться в любой точке планеты в течение считанных часов.

Дивизия была сформирована в 1917 году и с тех пор участвовала почти во всех крупных конфликтах с участием США:

  1. Вторая мировая война: Легендарная высадка в Нормандии (день "Д"), операция "Маркет Гарден" и битва в Арденнах.
  2. Холодная война и локальные конфликты: операции во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Панаме (1989).
  3. Современная эра: масштабное участие в войнах в Ираке и Афганистане. Именно десантники 82-й дивизии обеспечивали эвакуацию из аэропорта Кабула в 2021 году.

Отметим, что ранее в регион уже было переброшено несколько подразделений морской пехоты и десантные группы. По данным СМИ, развертывание 11-го морского экспедиционного подразделения и десантной группы Boxer было ускорено и перенаправлено из Индо-Тихоокеанского региона на Ближний Восток.

Также в регионе разворачивают 31-е морское экспедиционное подразделение вместе с десантной группой Tripoli. Каждая такая группа насчитывает около 4500 морских пехотинцев и моряков и имеет мощные авиационные и логистические возможности.

Напомним, США решили перейти от бомбардировок Ирана к переговорам, поскольку Тегеран начал говорить "разумные вещи".

23 марта американский лидер отметил, что соглашение о мире с Ираном может быть заключено в течение пяти дней или даже раньше.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп
Новости
