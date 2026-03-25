Трамп отправляет элитный десант на Ближний Восток: более 1000 солдат получили приказ

Президент США Дональд Трамп подписал приказ о развертывании более 1000 военных 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Sky News.

По данным СМИ, речь идет о более 1000 американских десантников, которые должны усилить военное присутствие США в регионе на фоне роста напряженности.

При этом основу контингента могут составить военные элитной 82-й воздушно-десантной дивизии.

По информации источников, приказы для военного руководства уже подписаны, а сейчас в Пентагоне готовят документы для конкретных подразделений и планируют логистику переброски.

Предварительные сообщения о возможной отправке полноценной бригады численностью более 3000 человек пока не подтверждены - пока речь идет о штабных элементах и отдельных наземных подразделениях общей численностью до 1500 военных.

Передислокация может начаться в ближайшие дни. Это решение принято на фоне масштабного усиления военного присутствия США на Ближнем Востоке из-за обострения ситуации с безопасностью и напряженности вокруг Ирана.

Что известно о 82-й воздушно-десантной дивизии США

82-я воздушно-десантная дивизия (82nd Airborne Division) - это основа сил быстрого реагирования США. Ее называют "дивизией без границ", поскольку ее бойцы способны высадиться в любой точке планеты в течение считанных часов.

Дивизия была сформирована в 1917 году и с тех пор участвовала почти во всех крупных конфликтах с участием США:

Вторая мировая война: Легендарная высадка в Нормандии (день "Д"), операция "Маркет Гарден" и битва в Арденнах. Холодная война и локальные конфликты: операции во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Панаме (1989). Современная эра: масштабное участие в войнах в Ираке и Афганистане. Именно десантники 82-й дивизии обеспечивали эвакуацию из аэропорта Кабула в 2021 году.

Отметим, что ранее в регион уже было переброшено несколько подразделений морской пехоты и десантные группы. По данным СМИ, развертывание 11-го морского экспедиционного подразделения и десантной группы Boxer было ускорено и перенаправлено из Индо-Тихоокеанского региона на Ближний Восток.

Также в регионе разворачивают 31-е морское экспедиционное подразделение вместе с десантной группой Tripoli. Каждая такая группа насчитывает около 4500 морских пехотинцев и моряков и имеет мощные авиационные и логистические возможности.