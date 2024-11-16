Сенатори-демократи закликають провести розслідування дзвінків Маска до Росії, - Reuters

Нещодавно стало відомо, що мільярдер Ілон Маск провів кілька телефонних розмов із офіційними особами РФ, включаючи російського диктатора Володимира Путіна. Сенатори-демократи вимагають розслідувати це з міркувань нацбезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Агентство зазначає, що Маск, призначений на держпосаду новообраним президентом США Дональдом Трампом, будучи гендиректором аерокосмічної компанії SpaseX контролює мільярдні контракти з Пентагоном та розвідувальними службами.

Сенатори Джин Шахін і Джек Рід повідомили генпрокурору США Мерріку Гарланду і генеральному інспектору Пентагону, що участь Маска в цих програмах SpaseX має бути перевірена на предмет можливого позбавлення прав і виключення після нещодавніх повідомлень у жовтні про його розмови з російськими офіційними особами. Під позбавленням прав мається на увазі виключення із певних контрактів та привілеїв.

"Ці відносини між відомим противником США та паном Маском, одержувачем мільярдів доларів державного фінансування США, викликають серйозні питання щодо надійності Маска як державного підрядника та володаря допуску", - йдеться у спільній заяві сенаторів-демократів.

Однак заклик Шахіна та Ріда до федерального розслідування є малоймовірною спробою, оскільки Трамп готується повернутися до Білого дому за підтримки Маска, який витратив понад 119 млн доларів на передвиборчу кампанію республіканця, а також був призначений керівником майбутнього Департаменту ефективності уряду США.

Також Reuters додало, що кілька законодавців-демократів публічно закликали провести розслідування щодо зв'язків Маска з Москвою після того, як минулого місяця видання The Wall Street Journal повідомило про передбачуваний контакт. Однак про лист до американських чиновників, які можуть розпочати таке розслідування, раніше не повідомлялося.

Повідомлення про російські контакти

Агентство нагадало, що повідомлення про контакти Маска з російськими чиновниками з'явилися у 2022 році. Тоді політолог Ян Бреммер заявив, що Ілон Маск сказав йому, що він говорив з Путіним про війну в Україні та червону лінію Росії для застосування ядерної зброї. Публічно Маск спростував заяву Бреммера і сказав, що він розмовляв з Путіним лише 18 місяців тому і мова йшла про космос.

Минулого місяця видання WP посилаючись на неназваних офіційних осіб США, Європи та Росії, повідомило, що мільярдер провів кілька розмов з російськими офіційними особами, включаючи Путіна та його першого заступника глави адміністрації Сергія Кирієнка.

Шахін і Рід заявили в листі в п'ятницю, що їх "глибоко турбує" той факт, що Маск нібито спілкувався з Кирієнком.

"Спілкування між російськими посадовими особами та будь-якою особою, яка має допуск до секретної інформації, може поставити під загрозу нашу безпеку", - додали вони.