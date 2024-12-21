США вдалося уникнути шатдауну, незважаючи на опір Трампа і Маска

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

У п'ятницю спікер Палати представників Майк Джонсон виніс на обговорення законопроєкт про тимчасове фінансування, але який не містив у собі призупинення ліміту боргу, до розгляду якого закликав республіканців новообраний президент США Дональд Трамп.

У Палаті представників документ ухвалили 366 голосами проти 34, а голосування в Сенаті після опівночі закінчилося 85 проти 11.

Як пише CNN, ухвалений законопроєкт передбачає фінансування уряду до 14 березня 2025 року і включає близько 100 млрд доларів на ліквідацію стихійних лих, а також подовження терміну сільськогосподарського законопроєкту (мова йде про допомогу фермерам).

Оновлено о 18:25

Президент Джо Байден підписав тимчасовий бюджет США, уникнувши зупинки роботи уряду. Відповідна інформація опублікована на сайті Білого дому.