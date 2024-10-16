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Маск зробив вирішальний внесок в агітацію за Трампа в штатах, що вагаються

США, Середа 16 жовтня 2024 11:13
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Маск зробив вирішальний внесок в агітацію за Трампа в штатах, що вагаються Фото: Ілон Маск та Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ілон Маск за три місяці виділив близько 75 млн доларів своїй групі підтримки Дональда Трампа. Це підкреслює вирішальну роль мільярдера для кандидата від Республіканської партії перед президентськими виборами 5 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з інформацією, поданою до Федеральної виборчої комісії, організація America PAC, діяльність якої спрямована на залучення виборців у штатах, що вагаються, які можуть вирішити результат виборів, витратила близько 72 млн доларів з цієї суми в період з липня по вересень.

Це більше ніж будь-який інший фонд на підтримку Трампа, зосереджений на залученні виборців. Кампанія Трампа значною мірою залежить від зовнішніх груп для агітації виборців, а це означає, що супер PAC, заснований Маском – найбагатшою людиною у світі – відіграє величезну роль у виборах з мінімальною перевагою між Трампом та демократом Камалою Харріс.

Єдиним спонсором групи на той час був Маск, генеральний директор виробника електромобілів Tesla.

Маск, який говорив, що голосував за кандидатів у президенти від Демократичної партії у минулому, на цих виборах різко повернув праворуч. Він підтримав Трампа у липні та з'явився з ним на мітингу в Пенсільванії на початку цього місяця.

У середу Маск повідомив у повідомленні на X, що він "проведе серію лекцій" по всій Пенсільванії, менш як через два тижні після своєї появи з Трампом у цьому штаті.

Він сказав, що людям потрібно лише підписати петицію на його веб-сайті America PAC, щоб бути присутніми на його виступах з "завтрашнього вечора по понеділок".

Минулого тижня агентство Reuters з посиланням на джерело повідомило, що Маск планував активізувати агітаційну кампанію на підтримку Трампа в Пенсільванії, яка вважається ключовим штатом як для Трампа, так і для його опонента-демократа Харріс у перегонах за Білий дім.

Пожертвування Маска на користь America PAC виводять його в ексклюзивний клуб мегадонорів-республіканців, до якого також входять спадкоємець банківської імперії Тімоті Меллон і мільярдерка, власниця казино Міріам Адельсон.

Проте раніше стало відомо, що Маск протягом багатьох років таємно фінансував консервативну політичну групу задовго до того, як публічно підтримав Трампа.

America PAC зосереджена на тому, щоб спонукати американців, які підтримують Трампа, але не завжди голосують взяти участь у виборах у цьому циклі, що є високоризикованою та трудомісткою стратегією для передвиборної кампанії Трампа.

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Дональд Трамп Ілон Маск
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