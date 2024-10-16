Маск зробив вирішальний внесок в агітацію за Трампа в штатах, що вагаються

Ілон Маск за три місяці виділив близько 75 млн доларів своїй групі підтримки Дональда Трампа. Це підкреслює вирішальну роль мільярдера для кандидата від Республіканської партії перед президентськими виборами 5 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Згідно з інформацією, поданою до Федеральної виборчої комісії, організація America PAC, діяльність якої спрямована на залучення виборців у штатах, що вагаються, які можуть вирішити результат виборів, витратила близько 72 млн доларів з цієї суми в період з липня по вересень.

Це більше ніж будь-який інший фонд на підтримку Трампа, зосереджений на залученні виборців. Кампанія Трампа значною мірою залежить від зовнішніх груп для агітації виборців, а це означає, що супер PAC, заснований Маском – найбагатшою людиною у світі – відіграє величезну роль у виборах з мінімальною перевагою між Трампом та демократом Камалою Харріс.

Єдиним спонсором групи на той час був Маск, генеральний директор виробника електромобілів Tesla.

Маск, який говорив, що голосував за кандидатів у президенти від Демократичної партії у минулому, на цих виборах різко повернув праворуч. Він підтримав Трампа у липні та з'явився з ним на мітингу в Пенсільванії на початку цього місяця.

У середу Маск повідомив у повідомленні на X, що він "проведе серію лекцій" по всій Пенсільванії, менш як через два тижні після своєї появи з Трампом у цьому штаті.

Він сказав, що людям потрібно лише підписати петицію на його веб-сайті America PAC, щоб бути присутніми на його виступах з "завтрашнього вечора по понеділок".

Минулого тижня агентство Reuters з посиланням на джерело повідомило, що Маск планував активізувати агітаційну кампанію на підтримку Трампа в Пенсільванії, яка вважається ключовим штатом як для Трампа, так і для його опонента-демократа Харріс у перегонах за Білий дім.

Пожертвування Маска на користь America PAC виводять його в ексклюзивний клуб мегадонорів-республіканців, до якого також входять спадкоємець банківської імперії Тімоті Меллон і мільярдерка, власниця казино Міріам Адельсон.