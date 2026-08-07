Трамп ответил на просьбу Зеленского передать Украине ракеты для ПВО

Журналисты спросили президента, готов ли он предоставить Украине просьбы дальнобойные ракеты или дополнительные батареи Patriot.

"Ну, мы тоже хотим ракеты. Знаете, когда Байден дал ему так много - Байден отдал боеприпасов на 300 миллиардов долларов. Когда я покидал эту должность, склады были полны, а он раздал большую их часть. Теперь мы восстанавливаем запасы и используем боеприпасы, которые очень использовали, что-то очень хорошие, но мы бы использовали. Трамп.

На вопрос о росте российских атак на гражданское население президент ответил уклончиво, отметив, что США напрямую не вовлечены в конфликт, поскольку их от него отделяет океан. По его словам, ему больно наблюдать за потерями с обеих сторон.