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Трамп ответил на просьбу Зеленского передать Украине ракеты для ПВО

00:46 07.08.2026 Пт
2 мин
Президент США снова вспомнил решение своего предшественника в должности
aimg Екатерина Коваль
Трамп ответил на просьбу Зеленского передать Украине ракеты для ПВО Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США ответил на призыв Зеленского предоставить Украине дальнобойные ракеты или дополнительные системы Patriot, обвинив в дефиците боеприпасов предыдущую администрацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Дональда Трампа.

Журналисты спросили президента, готов ли он предоставить Украине просьбы дальнобойные ракеты или дополнительные батареи Patriot.

"Ну, мы тоже хотим ракеты. Знаете, когда Байден дал ему так много - Байден отдал боеприпасов на 300 миллиардов долларов. Когда я покидал эту должность, склады были полны, а он раздал большую их часть. Теперь мы восстанавливаем запасы и используем боеприпасы, которые очень использовали, что-то очень хорошие, но мы бы использовали. Трамп.

На вопрос о росте российских атак на гражданское население президент ответил уклончиво, отметив, что США напрямую не вовлечены в конфликт, поскольку их от него отделяет океан. По его словам, ему больно наблюдать за потерями с обеих сторон.

Напомним, 8 июля Зеленский провел встречу с Трампом на полях саммита НАТО, после которой американский лидер заявил, что Вашингтон может разрешить Украине наладить собственное производство ракет-перехватчиков для Patriot.

Позже, 28 июля, стороны снова подняли этот вопрос во время переговоров - помимо локализации производства перехватчиков, обсудили и активизацию мирного процесса.

Впрочем, уже 31 июля Трамп заявил, что США не предоставляли Украине лицензии на производство перехватчиков для Patriot, и этого может не произойти и в будущем - по его словам, США должны "очень осторожно относиться к передаче секретов этого оружия".

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