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Трамп відповів, чи відмовився від плану Ізраїлю атакувати ядерні об’єкти Ірану

Четвер 17 квітня 2025 22:22
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Трамп відповів, чи відмовився від плану Ізраїлю атакувати ядерні об’єкти Ірану Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент США Дональд Трамп не відмовився від плану Ізраїлю атакувати ядерні об’єкти Ірану, але й не поспішає його підтримувати.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Журналіст запитав Трампа, чи правда, що він відмовився від ізраїльського плану атакувати ядерні об’єкти Ірану.

"Я б не сказав, що відмовився. Я не поспішаю це робити, тому що я думаю, що в Ірану є шанс мати велику країну та жити щасливо без смерті, і я хотів би це побачити. Це мій перший варіант. Якщо є другий варіант, я думаю, що це буде дуже погано для Ірану. Я не хочу робити нічого, що нікому зашкодить. Але Іран не може мати ядерну зброю", - зазначив президент США.

Ізраїль хоче атакувати ядерні об'єкти Ірану

Нагадаємо, минулого року Ізраїль неодноразово заявляв про наміри атакувати ядерні об'єкти Ірану, щоб запобігати створенню країною ядерної зброї.

Сьогодні стало відомо, що у травні Ізраїль планував завдати удару по ядерних об'єктах Ірану. Однак президент США Дональд Трамп відхилив цю ідею.

Додамо також, що днями Іран відкинув вимоги США щодо ядерної програми, висунувши власні. Це сталося під час візиту спецпредставника Трампа з Близького Сходу Стіва Віткоффа. Зокрема, глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран не планує відмовлятися від ядерної програми. Що ще було сказано - читайте в матеріалі РБК-Україна.

При цьому процес переговорів щодо ядерної угоди триває. Зокрема, вже цієї суботи США та Іран проведуть нову зустріч, яка відбудеться в Римі (Італія). Перший етап переговорів був у попередню суботу, 12 квітня.

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