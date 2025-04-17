Трамп ответил, отказался ли от плана Израиля атаковать ядерные объекты Ирана

Президент США Дональд Трамп не отказался от плана Израиля атаковать ядерные объекты Ирана, но и не спешит его поддерживать.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

"Я бы не сказал, что отказался. Я не спешу это делать, потому что я думаю, что у Ирана есть шанс иметь большую страну и жить счастливо без смерти, и я хотел бы это увидеть. Это мой первый вариант. Если есть второй вариант, я думаю, что это будет очень плохо для Ирана. Я не хочу делать ничего, что никому навредит. Но Иран не может иметь ядерное оружие", - отметил президент США.

Журналист спросил Трампа, правда ли, что он отказался от израильского плана атаковать ядерные объекты Ирана.

Израиль хочет атаковать ядерные объекты Ирана

Напомним, в прошлом году Израиль неоднократно заявлял о намерениях атаковать ядерные объекты Ирана, чтобы предотвратить создание страной ядерного оружия.

Сегодня стало известно, что в мае Израиль планировал нанести удар по ядерным объектам Ирана. Однако президент США Дональд Трамп отклонил эту идею.

Добавим также, что на днях Иран отверг требования США по ядерной программе, выдвинув собственные. Это произошло во время визита спецпредставителя Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. В частности, глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не планирует отказываться от ядерной программы. Что еще было сказано - читайте в материале РБК-Украина.

При этом процесс переговоров по ядерной сделке продолжается. В частности, уже в эту субботу США и Иран проведут новую встречу, которая состоится в Риме (Италия). Первый этап переговоров был в предыдущую субботу, 12 апреля.

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