Іран відкинув вимоги США щодо ядерної програми та висунув власні, - ЗМІ

Тегеран відкинув вимоги Вашингтона щодо ядерної програми під час нещодавнього візиту спеціального посланника США Стіва Віткоффа до Ірану. Водночас висунув власну умову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tehran Times .

Як розповідає видання, переговори розпочались у резиденції голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Оману Бадра бін Хамада Альбусаїді, який виступив у ролі посередника. Загалом між головою МЗС Ірану Аббасом Арагчі та Віткоффом відбувся обмін менші ніж 10 письмовими повідомленнями.

У своїх повідомленнях Арагчі заявив, що Тегеран взяв участь у непрямих переговорах, щоб оцінити "щирість" американської сторони. Зокрема підкреслив, що Іран не планує відмовлятись від ядерної програми. Натомість Тегеран вживатиме заходи для надання гарантій проти мілітаризації ядерної діяльності, а Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) буде єдиною зовнішньою організацією, яка матиме доступ до іранських ядерних об'єктів.

У тому ж числі Тегеран бажає знаття санкцій з низки секторів, які Штати більше не зможуть повернути під іншими приводами.

"Арагчі також зазначив, що для продовження переговорів необхідна загальна рамкова угода. Якщо США заперечують проти рамок, запропонованих Іраном під час першої сесії, вони повинні представити власну альтернативу для розгляду Іраном", - додав Tehran Times.