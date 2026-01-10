UA

Трамп відповів, чи можлива спецоперація по захопленню Путіна

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Американський лідер Дональд Трамп відповів, чи зможе провести спецоперацію із захоплення глави Кремля Володимира Путіна по аналогії венесуельського сценарію. Президент США сподівається, що в цьому не буде потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Після спецоперації США у Венесуелі на початку січня й захоплення президента цієї країни Ніколаса Мадуро український президент Володимир Зеленський заявляв, що "якщо можна ось так (поводитися) з диктаторами, то Сполучені Штати Америки знають, що їм робити далі", очевидно, натякаючи на Путіна.

Тож журналіст запитав  Трампа, чи можливе повторення венесуельського сценарію, на що той відповів:

"Я не думаю, що в цьому буде потреба. У мене завжди були чудові стосунки з ним (Путіним). Я дуже розчарований", - сказав президент США.

Глава Білого дому також додав, що "врегулював вісім війн" і думав, що війна РФ проти України буде "однією з найпростіших".

"За останній місяць вони втратили 31 тис. осіб, багато хто з них - російські солдати, а російська економіка в поганому стані",- підсумував Трамп.

Спецоперація із затримання Мадуро

Нагадаємо, 3 січня США завдали серії ударів по Каракасу. Спецпризначенцями був затриманий диктатор Венесуели Ніколас Мадуро зі своєю дружиною - обох вивезли до США, де висунули звинувачення в наркоторгівлі та незаконному зберіганні автоматичної зброї, яку вони ніби-то планували використати проти Штатів.

Наразі в США проходять судові засідання щодо Мадуро. Однак остаточно диктатор постане перед судом лише в 2027 році.

Зазначимо, що головною причиною протистояння США та Венесуели стали нафтові родовища американських компаній, які Каракас націоаналізував ще за попередника Мадуро - Уго Чавеса.

Тож Трамп ще на початку конфлікту з Мадуро вимагав повернути Штатам "вкрадені активи, нафту та землю", але венесуельський диктатор ігнорував ці заклики.

