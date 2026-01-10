Трамп ответил, возможна ли спецоперация по захвату Путина

После спецоперации США в Венесуэле в начале января и захвата президента этой страны Николаса Мадуро украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что "если можно вот так (обращаться) с диктаторами, то Соединенные Штаты Америки знают, что им делать дальше", очевидно, намекая на Путина.

Поэтому журналист спросил Трампа, возможно ли повторение венесуэльского сценария, на что тот ответил:

"Я не думаю, что в этом будет необходимость. У меня всегда были прекрасные отношения с ним (Путиным). Я очень разочарован", - сказал президент США.

Глава Белого дома также добавил, что "урегулировал восемь войн" и думал, что война РФ против Украины будет "одной из самых простых".

"За последний месяц они потеряли 31 тыс. человек, многие из них - российские солдаты, а российская экономика в плохом состоянии",- подытожил Трамп.