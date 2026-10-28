Трамп відповів, чи доручав Венсу запропонувати Ірану нові переговори

Під час чергового спілкування з пресою Трамп запитав, чи є правдивою інформація The Wall Street Journal про те, що він доручив Венсу розпочати переговори з Іраном про мирне врегулювання ситуації. Однак він це твердження спростував.

"Ні. Ірану потрібна допомога з медичним приладдям. По суті, йдеться про доставку медикаментів для надання допомоги хворим", - відповів глава Білого дому.

Зазначимо, що згідно з джерелами WSJ, Венс за вказівкою Трампа направив після глави служби безпеки Ірану з метою відновлення мирних переговорів. Ініціатива має на меті запобігти можливій новій атакі США на Іран після довиборів до Конгресу.

При цьому сказано, що обговорення зосереджувалися на рамкових умовах, а не на конкретній мирній пропозиції.