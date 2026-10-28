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Трамп відповів, чи доручав Венсу запропонувати Ірану нові переговори

23:40 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: Джей Ді Венс та Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп спростував інформацію медіа про те, що нібито доручав віце-президенту США Джей Ді Венсу зв'язатися з Іраном для поновлення переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

Під час чергового спілкування з пресою Трамп запитав, чи є правдивою інформація The Wall Street Journal про те, що він доручив Венсу розпочати переговори з Іраном про мирне врегулювання ситуації. Однак він це твердження спростував.

"Ні. Ірану потрібна допомога з медичним приладдям. По суті, йдеться про доставку медикаментів для надання допомоги хворим", - відповів глава Білого дому.

Зазначимо, що згідно з джерелами WSJ, Венс за вказівкою Трампа направив після глави служби безпеки Ірану з метою відновлення мирних переговорів. Ініціатива має на меті запобігти можливій новій атакі США на Іран після довиборів до Конгресу.

При цьому сказано, що обговорення зосереджувалися на рамкових умовах, а не на конкретній мирній пропозиції.

Загроза відновлення війни на Близькому Сході

Нагадаємо, минулої ночі The Wall Street Journal повідомило, що США попередили кілька країн Перської затоки про можливе поновлення короткочасної війни з Іраном після виборів до Конгресу, які відбудуться 3 листопада. За даними видання, США перекидають ППО, поповнюють запаси боєприпасів, а авіація готується до ударів.

Також зазначимо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вчора після виборів у Кнесет натякнув на можливість поновлення війни з Іраном. За його словами, Ізраїль та Трамп отримали унікальну нагоду розгромити Іран, додавши, що перемогу над ворогом країни зможуть ще раз здобути в майбутньому.

Додамо, що за даними Пентагону, США витратили на війну з Іраном вже понад 47 млрд доларів. Частина коштів пішла на поповнення запасів витрачених боєприпасів, а ще на заміну військової техніки.

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Сполучені Штати АмерикиІранДональд ТрампДжей Ді Венс